توغاي وغيتون آخر الملتحقين بتربص الخضر

سجّل الثنائي الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، وكيفن غيتون، التحاقهم اليوم الإثنين، بتربص المنتخب الوطني، الجاري بمركز سيدي موسى.

ويأتي التحاق الثنائي توغاي، وغيتون، بعد انتهاء التزامهما مع ناديهما، ليكتمل بذلك تعداد الخضر، في التربص الحالي.

وسيندمج الثنائي الدولي الجزائري، فيما تبقى من التحضيرات التي يجريها تعداد المنتخب الوطني، تحسبا لمباراتهم المقبلة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخبي غينيا، وأوغندا، يومي 6 و10 جوان الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2026