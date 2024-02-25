توغاي يبصم على رقم استثنائي في أبطال إفريقيا

بصم الدولي الجزائري، ومدافع نادي الترجي التونسي، محمد توغاي، على رقم استثنائي ومميز، في النسخة الحالية لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسب مؤشر “سوفاسكور” المختص في الاحصاء. فإن توغاي، هو المدافع الوحيد في فريقه الترجي التونسي الذي لم يتعرض لأي مراوغة في دور مجموعات “التشامبينز ليغ”.

وشارك مدافع الخضر، في كل لقاءات نادي “باب السويقة” في المجموعات. أمام كل من النجم الساحلي ذهابا وإيابا وبيترو أتلتيكو الأنغولي ذهابا وإيابا والهلال السوداني ذهابا في انتظار مباراة العودة.

للإشارة فإن توغاي ضمن رفقة الترجي، رسميا التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، قبل جولة من ختام دوري المجموعات.