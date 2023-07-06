توغاي يتجه لمغادرة صفوف الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية تونسية، اليوم الخميس، عن إقتراب المدافع الدولي محمد الأمين توغاي مغادرة صفوف فريقه الترجي التونسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماورد في تقرير موقع “نسمة” التونسي، فإن المدافع توغاي على أبواب مغادرة صفوف الترجي، ودخل في مفاوضات متقدمة مع إدارة ناديه، للوصول لحل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ومن المنتظر، أن يقوم اللاعب بشراء الموسم المتبقي من عقده مع إدارة الترجي، ويتبقى سوى التفاوض على التفاصيل المالية.

وأضاف المصدر، أن مدافع الخضر محمد الأمين توغاي، يمتلك عروض من أندية قطرية وسعودية، وستسهل إدارة الترجي رحيل اللاعب.