توغاي يتخلص من الإصابة و يتنقل مع تعداد الترجي إلى جنوب إفريقيا

تخلص المدافع الدولي الجزائري، ونادي الترجي التونسي، محمد أمين توغاي، من الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل شهر.

وهي الإصابة التي حرمت اللاعب، من المشاركة مع الخضر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

و إندمج المدافع، توغاي، في التدريبات الجماعية الأخير مع فريقه الترجي، قبل التنقل مع تعداد الفريق إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز، في ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، هذا الثلاثاء.