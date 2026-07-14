توغاي يتلقى خبرًا سارًا!

حسمت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم ملف الدولي الجزائري، أمين توغاي، بعدما قررت تخفيض العقوبة المسلطة عليه من عام كامل إلى أربعة أشهر فقط.

وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة فريقه الترجي التونسي أمام النادي الإفريقي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وكان مدافع الترجي الرياضي التونسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة، بعد اتهامه بالاعتداء على أحد مسؤولي النادي الإفريقي. قبل أن تقرر لجنة الاستئناف مراجعة القرار وتقليص مدة الإيقاف.

وبموجب القرار الجديد، سيكون توغاي مؤهلاً للعودة إلى المنافسات الرسمية ابتداءً من 11 سبتمبر المقبل. في خبر سار لجماهير الترجي التي تنتظر استعادة أحد أبرز ركائز الخط الخلفي للفريق.