توغاي يشارك في فوز الترجي أمام قوافل قفصة بثلاثية نظيفة

شارك المدافع الدولي الجزائري، محمد أمين توغاي، اليوم الأربعاء، في فوز جديد رفقة فريقه الترجي، في البطولة التونسية.

وتفوق الترجي على منافسه نادي قوافل قفصة، بثلاثية نظيفة.، ضمن الجولة الـ11 من البطولة التونسية.

وشارك مدافع الخضر في كامل أطوار هذه المواجهة، وقدم أداءً جيدا في اللقاء وساهم في محافظة فريقه على نظافة شباكه.

ونال المدافع الجزائري تنقيطاً جيدا في اللقاء بعلامة 7.5 (حسب موقع سوفاسكور المختص).

ومن جانب آخر، غاب لاعب الجناح الدولي الجزائري الناشط في صفوف الترجي، يوسف بلايلي، عن هذه المواجهة.

وبهذا الفوز، ارتقى الترجي للمركز الخامس في سلم الترتيب العام للبطولة التونسية، برصيد 23 نقطة. بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر النادي المنستيري.