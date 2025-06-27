توغاي يفتح باب التأويلات بشأن مستقبله مع الترجي

أدلى المدافع الدولي الجزائري لنادي الترجي الرياضي التونسي، أمين توغاي، بتصريحات صريحة لوسائل الإعلام المحلية، فور عودته إلى تونس، اليوم الجمعة.

عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم للأندية 2025 من دور المجموعات.

وتحدث توغاي، عن الموسم الطويل والصعب الذي مرّ به الفريق، مشيرًا إلى أن التتويج بـ الثنائية المحلية (البطولة والكأس التونسية) لم يكن بالأمر الهيّن. وقال: “تعبنا هذا الموسم، بعد تتويجنا بـ “الدوبلي”، لكننا لسنا راضين عن مشاركتنا في مونديال الأندية”.

ورغم خيبة الإقصاء المبكر، أكد اللاعب أن الفريق خرج ببعض النقاط الإيجابية من التجربة. مضيفًا: “سجلنا نقاطًا إيجابية، لكننا أقصينا بسبب أخطاء ارتكبناها. وهذا أمر يجب أن نتعلم منه للمستقبل”.

وعند سؤاله عن مستقبله مع نادي “باب سويقة” وتجديد عقده الذي يشكل مادة دسمة للإعلام هذه الأيام. بعد ارتباط اسمه بأحد الأندية السعودية، قال توغاي: “سنرى، بخصوص تجديد عقدي مع الترجي. “نخلوها على ربي”..”.

وتُظهر تصريحات توغاي نوعًا من الإرهاق الذهني والجسدي، كما أنها تحمل بين سطورها رسالة ضمنية لإدارة الترجي حول ضرورة الحسم في ملفه. وسط أخبار تتحدث عن اهتمام أندية خارجية بخدماته.