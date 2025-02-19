توغاي هدافاً ويساهم في فوز الترجي أمام الجرجيسي

قاد الثنائي الدولي الجزائري يوسف بلايلي وأمين توغاي، اليوم الأربعاء، ناديهما الترجي التونسي، لتحقيق فوز جديد في الدوري التونسي.

وشارك الثنائي، بلايلي وتوغاي، أساسيين كعادتهما، ضمن تشكيلة الترجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بفريق الجرجيسي.

وتمكن بلايلي، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ33، عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف مواطنه توغاي، هدفاً آخر في الدقيقة الـ85.

علماً أن الترجي التونسي أنهى هذه المباراة لصالحه برباعية مقابل هدفين.