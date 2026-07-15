توغاي يعتذر للجماهير التونسية ومسؤولي النادي الإفريقي

خرج الدولي الجزائري ومدافع الترجي الرياضي التونسي، محمد أمين توغاي، عن صمته، موجهاً رسالة اعتذار على خلفية الأحداث التي أعقبت مواجهة فريقه أمام النادي الإفريقي في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية التونسية.

ونشر توغاي رسالة عبر حسابه الرسمي، أكد فيها أن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم، مقدماً اعتذاره إلى الجماهير الرياضية عامة والجمهور التونسي خاصة، كما اعتذر شخصياً لأحد مسؤولي النادي الإفريقي، مشدداً على احترامه لجميع الأندية والمشجعين.

وجاء في رسالته: “أريد الاعتذار من الجمهور الرياضي عامة والجمهور التونسي خاصة على الأحداث التي صارت في الديربي، وأعتذر شخصياً من مسؤول الفريق الخصم، وأحترم جميع الفرق الرياضية وجميع المشجعين، وكل من رأى أنني قللت من احترام فريقه فأنا أعتذر منه”.

وكان توغاي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة سنة بعد اتهامه بالاعتداء على أحد مسؤولي النادي الإفريقي عقب نهاية المباراة، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تقليص العقوبة إلى أربعة أشهر، ما يتيح له العودة إلى المنافسات الرسمية ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.