توفر السيولة المالية خلال شهر رمضان.. الوزير يوّضح
طمأن كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين بخصوص توفر السيولة المالية خلال شهر رمضان.
وأوضح الوزير في ختام زيارته لولاية البليدة أنه تم “اتخاذ تدابير تحسبا لهذه المناسبة تقضي بتوفير السيولة المالية في كل مكاتب البريد”. حيث طمأن الوزير من تخوفات المواطنين من نقص السيولة المالية في الشهر الفضيل حيث تكثر مقتنيات الجزائريين فيه.
وفي ذات الساق اكد تريكي عن تنصيب خلية تضم مختلف الأطراف المعنية للتحضير لهذه المناسبة. والتأكيد على توفير السيولة في كل مكاتب البريد خلال كل أيام السنة. بما فيها شهر رمضان المبارك. مؤكدا “التزامه” بالقيام بكل ما من شأنه التخفيف من الضغط على شبابيك البريد لتسهيل الخدمات للمواطن.
وتابع الوزير ان شبكة مكاتب البريد تحصي أكثر من 4100 مكتب بريدي على المستوى الوطني من أجل التقرب إلى المواطن.
كما تعزيز شبكة الموزعات المالية المقدر عددها ب 1400 موزع على المستوى الوطني بإضافة 600 موزع جديد خلال السنة الجارية.
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كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية خلال شهر رمضان.
وأوضح الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثانية، أن السيولة المالية ستكون متوفرة في جميع مراكز بريد الجزائر عبر الوطن.
وأكد بومزار، أن هناك تحسن كبير في مجال الخدمات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق قفزة نوعية.
وأفاد الوزير، أن خدمة الأنترنيت أيضا تحسنت لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طلبات المواطنين في تحسين سرعة التدفق.
وكشف في ذات السياق، أنه تم عقد إجتماع تقييمي مع مختلف المتعاملين الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد بومزار، أنه أعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الأنترنيت.
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وزير المالية: سيتم سد مشكل السيولة
أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على وضع جميع الآليات للحد من ظاهرة السيولة، وتلبية الاحتياجات حسب كل حالة.
وأوضح، وزير المالية، أن لجنة مراقبة، ستعمل على مسايرة الوضع والقضاء على ظاهرة السيولة.
وكشف المتحدث، أن بحلول الأسبوع المقبل وعشية رمضان، سيتم ضخ مبلغ كبير من المال لوضع حد لهذه المشكلة.
وقال أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح للإذاعة، أن اللجنة تعمل 16 ساعة في اليوم، وأحيانا حتى 24 ساعة في فترات الذروة.
وأضاف المسؤول ذاته، أن اللجنة المعنية تعمل للرد على الطلبات المختلفة من مكاتب البريد.
وأشار الوزير، لوجود فترة تؤثر قليلاً على توزيع السيولة في الوقت المحدد، قائلا أن اللجنة تتولى مسؤولية مكتب البريد معين.