توفر السيولة المالية خلال شهر رمضان.. الوزير يوّضح

طمأن كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين بخصوص توفر السيولة المالية خلال شهر رمضان.

وأوضح الوزير في ختام زيارته لولاية البليدة أنه تم “اتخاذ تدابير تحسبا لهذه المناسبة تقضي بتوفير السيولة المالية في كل مكاتب البريد”. حيث طمأن الوزير من تخوفات المواطنين من نقص السيولة المالية في الشهر الفضيل حيث تكثر مقتنيات الجزائريين فيه.

وفي ذات الساق اكد تريكي عن تنصيب خلية تضم مختلف الأطراف المعنية للتحضير لهذه المناسبة. والتأكيد على توفير السيولة في كل مكاتب البريد خلال كل أيام السنة. بما فيها شهر رمضان المبارك. مؤكدا “التزامه” بالقيام بكل ما من شأنه التخفيف من الضغط على شبابيك البريد لتسهيل الخدمات للمواطن.

وتابع الوزير ان شبكة مكاتب البريد تحصي أكثر من 4100 مكتب بريدي على المستوى الوطني من أجل التقرب إلى المواطن.

كما تعزيز شبكة الموزعات المالية المقدر عددها ب 1400 موزع على المستوى الوطني بإضافة 600 موزع جديد خلال السنة الجارية.

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