توفر غاز البوتان والوقود في عيد الأضحى..نفطال توضح

أعلنت نفطال، اليوم الاثنين، أن جميع المواد البترولية متوفرة عبر كامل محطاتها ونقاط البيع التابعة لها، خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما ستكون مفتوحة 24 سا/ 24 سا، على مستوى كل القطر الوطني.

وتحسبًا للطلب المتزايد على مادة غاز البوتان خلال هذه الفترة، اتخذت نفطال جملة من الإجراءات والتدابير المسبقة. تهدف لضمان وفرة هذا المنتوج الحيوي بصفة منتظمة وبكميات كافية عبر كامل شبكتها التجارية.

