توفى اليوم بالقاهرة.. قلم الكاتب المصري إبراهيم سعده يجف عن الكتابة

توفى اليوم الكاتب المصري الكبير إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” الأسبق بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن ينقل جثمان الكاتب الراحل من مؤسسة “أخبار اليوم” صباح غدا الخميس للصلاة عليه في مسجد عمر مكرم في القاهرة.

ونعى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، الراحل، وأكد أنه كان صحفيا مهنيا وجريئا، وله آراء واضحة وصريحة، وقد كان أستاذا في الكتابة.

واستطاع أن يحدث نقلة نوعية في مؤسسة “أخبار اليوم”، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين سوف تتواصل مع أسرة إبراهيم سعده، للتنسيق فيما يتعلق بإقامة العزاء.

وكان الراحل قد حصل مؤخرا على جائزة شخصية العام ضمن جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية.