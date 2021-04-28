توفيت بحادث مرور..عون الحماية المدنية بباتنة يروي لـ”النهار” لحظة الكشف عن جثة أمه

شيعت ظهر اليوم بمقبرة بلدية اينوغيسن، بباتنة، جنازة الفقيدتين “ب مبروكة “و “ص عائشة”، اللتين توفيتا في حادث دهس.

وقد تعرضتا له منتصف نهار أمس بسيارة سياحية، بالقرب مسكنيهما العائلي بقرية ايسريرن ببلدية ايشمول بباتنة.

وقد خيم الحزن الشديد على الجنازة وكل المشيعين، ذلك أن إحدى المتوفيتين هي أم عون حماية مدنية بوحدة آريس.

وكان ضمن عناصر الفريق الذي تدخل بعد تلقي بلاغ وقوع الحادث، لكنه لم يكن يعلم أن إحدى الضحيتين هي والدته المرحومة مبروكة.

وقال لـ”النهار”، عند وصولي لموقع الحادث ورفع الستار على وجه المتوفاة وهي ملقاة بالطريق، وجدت ما لم يكن بالحسبان”.

وقال العون “علي عراج” أن الدنيا ضاقت من حوله فراح يجلس جاثما على ركبتيه صابرا محتسبا لله.

ورغم هول الصدمة إلا أنه التفت على يمينه، حيث الضحية الثانية، وإذا بها السيدة عائشة صديقة أمه مازالت تتنفس.

فراح يطلب من زملائه إسعافها ونقلها إلى المستشفى أولا لأن روح أمه عانقت عنان السماء.

علما أن الضحيتين عادتا من زيارة قريبتهما المريضة، باتجاه مريض آخر لزيارته أيضا.

لكن القدر شاء أن تتوقف مسيرتها في المنتصف وتنتقلان إلى الرفيق الأعلى وهما صائمتان.

يذكر أن الجنازتين حضرهما جميع غفير من المشيعين وأعوان وإطارات الحماية المدنية، يتقدمهم المدير الولائي.