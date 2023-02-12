توفير أدوية مبتكرة لمعالجة السرطان بداية من الأسابيع القادمة

قالت البروفيسور، الهادية منصوري، نائب مدير المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية بوزارة الصحة. أن نسبة توفر الأدوية في الجزائر بلغت 85 بالمائة. مشيرة إلى أن سنة 2023 ستكون سنة رقمنة الصحة.

وأضافت منصوري خلال استضافتها في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوضع الدوائي في الجزائر تحسن. حيث جرى تحسين نسبة توفير الأدوية من 60 إلى 85 بالمائة. موضّحة أنّ التذبذب الذي طبع الفترة السابقة، كانت له أسباب خارجية موصولة بجائحة كورونا. بينما تعلقت الأسباب الداخلية بمسار الاقتناء والإجراءات القانونية التي تطلبت وقتًا.

وأشارت منصوري، إلى أن الوزارة تعوّل على الاستعمال الراشد والفعّال للأدوية. ونحن ماضون في تكوين وتأهيل الصيادلة الإستشفائيين والصيادلة الخواص”.

وطمأنة منصوري مرضى السرطانات، بتوفرّ الأدوية بما فيها الدواء الكيميائي، وكشفت عن اقتناء الجزائر اعتبارا من هذا العام، الأدوية المبتكرة. المندرجة ضمن ما يسمى “الطب الدقيق”. وهذه الأدوية ستكون متوفرة بدء من الأسابيع القادمة. كما أكّدت أنّ أدوية الأمراض النادرة ستكون متوفرة بصفة دائمة.

كما أشارت إلى أن وزارة الصحة إعتمدت خارطة طريق من سبعة محاور تقوم في أساسياتها على توفير الأدوية، الموارد البشرية والمادية، الهياكل، التنظيم المعلوماتي وغيرها، بالتزامن مع تفعيل الرقمنة والنصوص التنظيمية.

وركّزت المتحدثة على أنّ المنظمة العالمية للصحة تضع قائمة بـ 2400 دواء. تاركة تحديد الأدوية الأساسية لخصوصيات كل بلد. شارحةً أنّ قائمة الأدوية الأساسية تخص الأمراض المزمنة والخطيرة، مثل اللقاحات.

وشدّدت منصوري على أنّ “الثمن ليس له اعتبار في ضمّ أي دواء إلى قائمة الأدوية الأساسية”. مضيفةً أنّ وزارة الصحة تراهن على استراتيجية تحسين الوفرة الدوائية والرعاية الصحية. وتعمل على رقمنة مسار المواد الصيدلانية في لمؤسسات الاستشفائية وفي الصيدليات.

كما أعلنت منصوري أنّ 2023 ستكون سنة رقمنة القطاع الصحي، مشيرة إلى أنّ المشروع بدأ في السداسي الأخير من عام 2022 وهو في تقدم ملحوظ.

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