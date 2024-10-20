توفير أوعية عقارية للاستثمار في الصناعة السينماتوغرافية

​أدرجت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “AAPI”، قطاع الصناعات السينماتوغرافية ضمن أولويات الاستثمار في الجزائر على غرار قطاعات اقتصادية هامة.

وحسب بيان للوزارة، خصصت الوكالة، ركنا على منصتها الرقمية للإعلان عن الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار في مجالات الصناعة السينماتوغرافية.

وتم توفير الأوعية العقارية، في كل من ولايتي قسنطينة وأدرار كمرحلة أولى. على أن يتم تدعيم هذا التوجه بأوعية عقارية جديدة على المستوى الوطن.

​وعليه، تدعو وزارة الثقافة والفنون، المهتمين من محترفي القطاع وحاملي المشاريع الاستثمارية في مجالات الصناعة السينماتوغرافية التقرب من مصالح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “www.aapi.dz” أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر “www.invest.gov.dz” للتسجيل وللاطلاع على الإجراءات القانونية والتنظيمية. وكذا فرص الاستثمار والتحفيزات والمزايا المتاحة في هذا المجال.