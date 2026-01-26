توفير الأدوية والمواد الصيدلانية خلال رمضان

إنعقد اليوم الإثنين إجتماعا لأعضاء جهاز الرصد واليقظة لتوفير المواد الصيدلانية. خصّص لتقييم مستوى التموين الوطني و مدى إستمرارية توفر الأدوية الأساسية. وهذا في إطار المتابعة الاستباقية لتوفر الأدوية والمواد الصيدلانية وتحسبا لشهر رمضان الكريم.

وقد سمح هذا الاجتماع الذي جرى بمقر وزارة الصناعة الصيدلانية باستعراض الوضعية الحالية لتوفر الأدوية والمواد الصيدلانية. وتحليل المؤشرات المرتبطة بالاستهلاك خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على بعض الأدوية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية. من منتجين، مستوردين، موزعين ومؤسسات صحية. بالإضافة كذلك إلى باقي هيئات إدارية ذات علاقة بالقطاع ، و هذا من أجل ضمان التموين المنتظم والمستقر للسوق الوطنية، و التدخل السريع لمعالجة أي اختلالات محتملة.

ويندرج الإجتماع في إطار حرص وزارة الصناعة الصيدلانية على ضمان حق المواطن في العلاج، وتوفير الأدوية بصفة منتظمة خاصة خلال شهر رمضان.

