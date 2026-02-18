توفير الأضاحي والأمن المائي.. مشاريع هامة على طاولة الوزير الأول

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة مشاريع.

وفي إطار تنفيذ برنامج تطوير وتحديث شبكة الطرق في العاصمة، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية. للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر. حيث يهدف إنجاز هذا النفق، الواقع في المكان المسمى “القرية” على الطريق الوطني رقم 41، والذي تشهد أشغاله تقدما بنسبة تقدر بنحو 60%. إلى تخفيف الازدحام المروري في هذه المنطقة وتحسين انسيابية حركة المرور بين مناطق الشراقة وبوشاوي وعين البنيان.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس من الغنم تحسبا لعيد الأضحى 2026. ويندرج هذا الإجراء، الذي أمر به رئيس الجمهورية، ضمن برنامج دعم القدرة الشرائية للمواطنين. ويهدف إلى استقرار أسعار اللحوم الحمراء وضمان توفر الأضاحي بالنسبة لعيد الأضحى. حيث قام القطاع الفلاحي بإبرام اتفاقيات صحية وتجارية لضمان أفضل الظروف لنقل وتوزيع الأغنام. لاسيما بالتنسيق مع المصالح البيطرية والجمركية لضمان التطابق مع المعايير الصحية وإمكانية تتبعها.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للشباب 2026-2029، الذي يندرج في إطار التكفل بالمسائل المرتبطة بالشباب ومرافقة تطلعاته. وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز دور الشباب كمحور أساسي في مسار التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة. ويتعلق الأمر بإطار عمل وطني متكامل وموحد. قائم على تنسيق السياسات والبرامج الموجهة للشباب، مع آلية تقييم على أساس مؤشرات الأداء لقياس مدى تحقيق الأهداف. حيث يهدف هذا المخطط الوطني إلى إعداد جيل من الشباب الجزائري يتمتع بالاستقلالية والإبداع والمشاركة الفعّالة في التنمية الوطنية.

وفي إطار متابعة إنجاز المشاريع العمومية الكبرى، وخاصة في مجال الأمن المائي، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز سد سيدي خليفة بولاية تيزي وزو. الموجه لتوفير مياه الشرب للمنطقة الشمالية لمدينة تيزي وزو وسقي الأراضي الفلاحية. وكذا أشغال تهيئة سد بوزينة بولاية باتنة، الذي دخل حيز الخدمة في شهر جوان 2024. والذي يضمن توفير مياه الشرب لمنطقة الأوراس الجبلية وسقي الأراضي الفلاحية، ولاسيما البساتين ومساحات أشجار الفاكهة.