توفير البطاطا في السوق.. هذا هو الجديد

يتوقع إنتاج أزيد من 10.5مليون قنطار من البطاطا غير الموسمية بالوادي خلال الموسم الفلاحي 2025-2026.

ووحسب رئيس الغرفة الفلاحية جلول عثماني ما أعلنته الغرفة المحلية تتربع المساحة المتوقع جنيها على 35 ألف هكتار وهي تمثل أزيد من ثلث المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية. المستغلة الموسم الفلاحي الجاري والمقدرة بحوالي 100 ألف هكتار. كما أوضح .

وأكد المتحدث ذاته أن المساحات المزروعة من البطاطس (غير الموسمية) هذا الموسم عرفت زيادة بألفين هكتار مقارنة. بالموسم الفلاحي المنقضي وهذا راجع -كما أضاف- إلى الإجراءات. المتخذة من طرف أجهزة الوزارة الوصية. ممثلة في الشركة الجزائرية لضبط المتوجات الفلاحية للحفاظ على نشاط الفلاح. والقدرة الشرائية للمستهلك.

وتنتشر زراعة البطاطا بنسب متفاوتة في أغلب أقاليم بلديات الولاية لاسيما البلديات العشر (10) ذات الطابع الفلاحي. (المقرن وحاسي خليفة والطريفاوي وتغزوت والرقيبة والدبيلة وورماس وأميه. ونسة ووادي العلندة والنخلة). وهي البلديات التي تتوفر على مناطق زراعية شاسعة ذات قدرات إنتاجية عالية في إنتاج هذه المادة الغذائية ذات الإستهلاك الواسع .

وترتكز زراعتها بنسبة تزيد عن 90 بالمائة من أجمالي إنتاج الولاية بالمستثمرات الفلاحية التابعة لإقليم خمسة (5) بلديات (حاسي خليفة وورماس وتغزوت والرقيبة والنخلة). التي تتوفر نظرا لمؤهلاتها الإنتاجية. على أسواق وطنية لتسويق منتوج البطاطس .

وتحتل ولاية الوادي خلال السنوات الأخيرة الصدارة وطنيا في إنتاج محصول البطاطس بمساهمة تتجاوز 45 بالمائة.من المنتوج الوطني وهو يمثل 60 بالمائة من قيمة الانتاج النباتي المحلي، و فق ذات المصدر .

تجدر الإشارة أن ولاية الوادي تتوفر على أصناف عديدة من مادة البطاطا. بمتوسط إنتاج يتراوح بين 300 و350 قنطار في الهكتار.