توفير التعليم التحضيري لـ80 % للأطفال ذوي خمس سنوات بحلول 2025

تعول وزارة التربية الوطنية على رفع نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في آفاق 2025، إلى ستين من المائة، من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من الطلاب بممارسة خيار فعال في توجيه تعليمهم العالي أو التكوين المهني، تقابلها خمسين من المائة لأولئك الممتحنين عن بعد.

وتعمل الوزارة على تقديم دورات متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف القطاعات فيما يتعلق باختبارات وقدرات الطلاب وإعدادهم لمزيد من الدراسات أو التكوين العالي والمهني.

وتعتزم وزارة التربية العمل على تطوير أساليب وقدرات العمل الجماعي وتنمية كليات التحليل والتركيب والإستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤولية وترسيخ وتعميق المعرفة المكتسبة في مختلف المجالات.

ويما يتعلق بمشاريعها الخاصة بتحسين المستوى التعليمي بالطور الإبتدائي، أكدت وزارة التربية عزمها على توفير التعليم التحضيري لـ80 من المائة من الأطفال بعمر خمس سنوات بحلول 2025.

ولتجسيد ذلك سيتم تنظيم الأنشطة التعليمية المناسبة التي تعكس البرامج المدرسية الرسمية خلال السنوات الخمس من التعليم الابتدائي مع قدر مناسب من الوقت باستخدام طرق التدريس والتعلم.

ووضعت الوزارة حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023، نظاما علاجيا تربويا يعتني بالتلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم خلال المرحلة الابتدائية، في انتظار تحسين حجم القسم التربوي ومعدل المدارس الإبتدائية التي تعمل بنظام الفترتين وكذلك معدل الأطفال المستفيدين من التعليم الإعدادي قبل الوصول إلى المرحلة الإبتدائي.

ويهدف هذا البرنامج الفرعي إلى تمكين كل طفل يبلغ خمس سنوات من العمر من اكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بالمدرسة الإبتدائية.

ومن ضمن مساعيها الخاصة ببرنامج “2023/2025″، تلك الرامية إلى بلوغ نسبة 95 من المائة من مجموعة الأطفال المسجلين في الطور الابتدائي دون تكرار عام بحلول 2025.

إلى جانب خفض عدد المدارس التي تعمل بنظام المداومة إلى 3.5 من المائة في الموسم الدراسي 2023/2024 بدلا من 6.72 من المائة ورفع معدل المستفيدين من التعليم التحضيري إلى 80 من المائة بدلا من 70 ومجال التكرار في الدورة الابتدائية إلى 2.5 بدلا من 4.84 من المائة.