توفير الدعم ورفع العراقيل مطلب منتجي “مادة الذرى” بالنعامة

يطالب العديد من المزراعين بولاية النعامة ، السلطات المحلية توفير الدعم والإمكانيات اللازمة من أجل حصد محصول الذرى بحقولهم.
وقال المزارعون عبر” النهار” ، أن وفرة المنتوج لهذه السنة فاق كل التوقعات ، لكن الإستياء يتملكم من نقص آلات الحصد ، الأمر الذي جعل الإعتماد على الخواص في عمليات الحصد.
فالإنتاج وصل لحوالي 100 قنطار ، لكن العراقيل في نقص المياه والكهرباء الريفية ونقص الدعم في هذا الخصوص جعلهم محل سخط وإستياء كبيرين.
ويناشد المزارعون السلطات المحلية بدعمهم في المجال لرفع العراقيل ومنه توفير الإنتاج وتسويقه.
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