توفير السكن للأساتذة الجامعيين.. اجتماع مهم بين عمارنة و وزارة التعليم العالي

انعقد أمس الأربعاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مهم ومثمر جمع أعضاء لجنة السكن التابعة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شكّل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من الملفات الحساسة والمتعلقة بالسكن الموجه للأساتذة والباحثين ومستخدمي دعم البحث.

وقد طبع هذا الاجتماع جو من الجدية والاهتمام البالغ من طرف ممثلي الوزارة، حيث تم تسجيل تجاوب ملحوظ واستعداد واضح للعمل على إيجاد حلول عملية للملفات المطروحة.

ومن بين أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع عرض حصيلة محدثة حول ملف السكن تتضمن إحصائيات دقيقة وقراءة شاملة للوضعية الحالية.

وكذا بحث إمكانية رفع التجميد عن ميزانية بعض الحصص السكنية التي كانت مجمّدة لسنوات.

إضافة إلأى معالجة وضعية السكنات المعارة على مستوى عدد من الولايات، لضمان استغلال أمثل لها. و تحيين لجان السكن المحلية وتشكيلها وفقًا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مسألة تسقيف الأجور فيما يخص السكنات الترقوية المدعمة LPA.. دراسة وضعية المستفيدين من السكنات الوظيفية بما فيها “السكنات الإلزامية” ببعض مؤسسات البحث، قصد تسويتها نهائيًا.

مع توسيع فرص الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة لفائدة الأساتذة والباحثين.

وإعادة بعث ملف تخصيص قطع أراضٍ صالحة للبناء لتمكين الأساتذة من الاستفادة من سكن لائق.وكذا اقتراح توفير سكنات جماعية للأساتذة خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطًا في السكن.

هذا أكدت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، حيث لمست التزامًا فعليًا من ممثلي الوزارة بمعالجة الانشغالات المطروحة في أسرع وقت، مع الاتفاق على إعداد متابعة دورية لهذه الملفات.