توفير الماء الشروب “24/24 سا” خلال رمضان بالعاصمة

أكد مدير الموارد المائية للعاصمة، كمال بوكرشة، اليوم الخميس، أنه سيتم تزويد سكان مختلف بلديات العاصمة بالماء الشروب 24 سا /24 سا.

وأورد بوكرشة، لـ”واج”: “أن ولاية الجزائر لن تعرف تذبذبا أو انقطاعا في التزود بالمياه الصالحة للشرب خلال رمضان، وكذا خلال فترة موسم الصيف”.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير بالتنسيق مع شركة “سيال”، لتفادي مثل هذه التذبذبات، برفع عدد خزانات المياه والآبار الجوفية .

وقال بوكرشة، في ذات الإطار، أنه تم إنجاز قرابة 50 بئرا جوفيا، منها 20 بئرا لفائدة بلديات المنطقة الغربية للعاصمة.

حيث دخل حيز الخدمة خزان الدويرة بطاقة تخزين بسعة 10.000 متر مكعب يوميا.

وتم تدعيمها بـ3 خزانات على مستوى المدينة الجديدة، سيدي عبد الله اولاد فايت.

وأشار المصدر إلى الانتهاء من أشغال تهيئة القنوات وتجديدها، على امتداد 17 كلم بالجهة الغربية للعاصمة.

وكذا رفع ومضاعفة سعة محطة الضخ بالرغاية، لتصل إلى4000 متر مكعب ساعة.

من جهة أخرى تحدث ذات المسؤول، عن إجراءات وضع قناة جديدة للمياه، تمتد على منطقة جسر قسنطينة، باتجاه تسالة المرجة.

وفي ذات الشأن، أشار إلى أن احتياجات سكان العاصمة، من المياه الصالحة للشرب، تقدر بـ900.000 متر مكعب يوميا.

في حين يفوق حجم كمية المياه المتوفرة، والجاهزة للضخ أزيد من 1.200 مليون متر مكعب.

وذكر بوكرشة، باستلام محطة تصفية المياه بزرالدة، في غضون الصائفة المقبلة.