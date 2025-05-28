توفير الماء.. رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لعيد الأضحى

أكد المدير المركزي بوزارة الري، عبد العزيز عرجوم أن الجزائر تشهد حالة من الاستقرار والتحسن في التزود بالماء الشروب منذ أواخر سنة 2024. وهذا بعد دخول أربع محطات لتحلية مياه البحر حيز الخدمة بكل من وهران والطارف. و2 منها بالجزائر العاصمة.

وقال عبد العزيز عرجوم إنّ السلطات العمومية رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات الخاصة بتوزيع الماء استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى.

وأضاف عرجوم للقناة الإذاعية الأولى، “نطمئن العائلات بأن المياه ستكون متوفرة بدءا من ليلة العيد في أحسن الظروف سواء في المدن الرئيسية أو بقية المناطق. مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق التي تشهد نقصًا في المياه وخاصة النائية. وذلك من خلال العمل على ضخ كميات إضافية. بما فيها رفع طاقة الانتاج بالنسبة لمحطات تحلية مياه البحر لمواجهة شدة الطلب.”

وتحسبا لهذه المناسبة، دعا عرجوم المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الأضحى المبارك. من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي. وذبح الأضحية لضمان استدامة الخدمات المقدمة،”

برنامج استعجالي للمناطق النائية

وفي إطار التوازن الجهوي، “بدأنا سنة 2024 في إنجاز برنامج استعجالي يخص 26 ولاية تعاني من صعوبات كبيرة في التزود بالمياه وشمل تنفيذ أكثر من 3 آلاف مشروع بهذه المناطق في اطار برنامج رئيس الجمهورية للعناية بالمناطق النائية. ويمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يعطي ثماره في عديد الولايات ومنها برج بوعريريج وسعيدة وتيارت”.