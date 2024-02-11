توفير خدمة جديدة بالمؤسسات البريدية

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, التوقيع على عقد بين مؤسسة بريد الجزائر والشركة الوطنية للتأمينات.

وجرت ذلك بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمينات، حيث أشرف على توقيع هذا العقد, المدير العام لبريد الجزائر, لؤي زيدي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين, يوسف بن ميسية.

وحسب بيان لبريد الجزائر، فإن العقد يهدف لتوفير خدمة دفع تعويضات التأمين على مستوى المؤسسات البريدية.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا العقد يخص “خدمة تعويضات التأمين بالنسبة للمستفيدين غير الحائزين على الحسابات البريدية الجارية على المستوى الوطني”, وهو ما من شأنه “تسهيل وتأمين دفع تعويضات التأمين, من خلال تبسيط وتسهيل الولوج إليها من قبل الأشخاص المؤمنين”.

وأشار البيان، إلى أنه بموجب هذا الاتفاق, “فإن المستفيدين من تعويضات التأمين, حتى وإن لم يحوزوا على حسابات بريدية جارية, بإمكانهم الحصول على مستحقاتهم مباشرة من مكاتب البريد, وهذا ما يعتبر حلا عمليا وفعالا”.

وبالمناسبة, عبر زيدي عن “رضاه بخصوص هذا التعاون”, مؤكدا “التزام بريد الجزائر في مجال مواصلة عرض خدمات ابتكاريه ووضعها في متناول جميع المواطنين”.

من جهته, نوه بن ميسية بهذه “المبادرة التي تعزز أكثر فأكثر العلاقة بين المؤسستين وتساهم أيضا في تحسين تجربة الزبائن فيما يتعلق بالتأمين”.