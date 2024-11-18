توفير كاشفات أحادي أكسيد الكربون في كل بيت

أكد عبد اللطيف حرطاني، رئيس قسم أجهزة الغاز في المخبر الوطني للتجارب، عن وجود تعليمات بضرورة توفير لكل بيت جزائري كاشفين لأحادي أكسيد الكربون مشيرا إن العملية قيد الإنجاز.

وقال حرطاني لدى نزوله ضيفاً في برنامج “ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية “نسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي. في أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون محلية الصنع والأولوية القصوى. ستكون لولايات الهضاب التي تسجل بها درجات حرارة جد منخفضة”.

كما حذّر رئيس قسم أجهزة الغاز في المخبر الوطني للتجارب من وجود أجهزة كشف لأحادي أكسيد الكربون. بالسوق الجزائرية رديئة الجودة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمعايير الدولية. في المقابل أشار إلى أن المؤسسات الجزائرية حسنت من نوعية منتوجاتها مع التنبيهات والنصائح التي قدمها قسم أجهزة الغاز.

وأضاف ذات المتحدث “قمنا مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بعدة حملات تحسيسية. لتوعية المواطن حول خطورة أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون المغشوشة وطرق التعرف عليها”.

وشدّد ذات المسؤول على ضرورة توفر كاشفات أحادي أكسيد الكربون على ثلاث إشارات أحمر وأخضر وأصفر. لذا فإن من بين النقاط الخطيرة في الأجهزة المغشوشة عدم توفرها على إشارات تنبيهية في حالة. انخفاض البطارية مع وجوب تركيب هذه الأجهزة من طرف مختصين ويكون الكاشف بعيدا عن مصادر انبعاث الحرارة بحوالي متر ونصف وبارتفاع يقارب السقف بستين سنتيمتر.

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