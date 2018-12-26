توفير 370 ألف جرعة جديدة من لقاح الأنفلونزا الموسمية

صرحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، أنه تم توفير حصة جديدة من التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.

وتقدر هذه الحصة الجديدة بـ 370 ألف جرعة، تم توفيرها على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية.

وحسب بيان للوزارة فإن فترة التلقيح لا تزال متواصلة، وأن اللقاح متوفر على مستوى المرافق الصحية والصيدليات.

وذكر البيان، أن الأنفلونزا الموسمية هي عدوى حادة للجهاز التنفسي، ناجمة عن فيروس الأنفلونزا وتتميز بشدة العدوى.

ولهذا الغرض، تذكر وزارة الصحة أن التلقيح يبقى أفضل حماية فردية وجماعية، وهو يقدم مجانا على مستوى الهياكل الصحية العمومية.

كما يتم تعويضه من طرف الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمصابين بأمراض مزمنة والمسنين في حالة اقتنائه من الصيدليات.