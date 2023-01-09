توفير 400 نقطة لبيع المواد الأساسية بأسعار معقولة في رمضان

كشف مسؤول بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 400 نقطة خلال شهر رمضان، للبيع المباشر لمختلف المواد واسعة الاستهلاك بأسعار معقولة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ، عن المدير العام للإنتاج الفلاحي، مسعود بن دريدي، تتوفرّ كميات “كبيرة” لمختلف المواد الفلاحية، النباتية والحيوانية، خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف ذات المسؤول، أن مصالح التجارة تعمل حالياً بالتنسيق مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على مواجهة ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية في رمضان من خلال فتح نقاط بيع مباشر جوارية، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار “مدروسة”.

وأضاف أنّ عدد النقاط المقررة لحدّ الآن والمقدّر بـ 400 نقطة بيع، مرشح للارتفاع بغية تقريبها أكثر من المستهلك.

ويوجد من بين نقاط البيع المقررة، 133 نقطة بيع مباشرة لمنتجات الحبوب والبقول الجافة، و114 نقطة لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء. و6 نقاط بيع لتوفير المواد ذات المصدر النباتي (خضر وفواكه)، و121 نقطة بيع لتوفير الحليب ومشتقاته.

وتمّ وضع برنامج من قبل قطاع الفلاحة، بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للحوم “ألفيار” والمستوردين الخواص، بغرض استيراد كميات من اللحوم الطازجة ورؤوس الابقار الموجهة للتسمين ورؤوس الأبقار الموجهة للذبح.

وأكد بن دريدي أنّ برنامج الاستيراد هذا يجري تنفيذه بوتيرة “متسارعة” لضمان وفرة اللحوم الحمراء في رمضان المقبل.

كما يجري تنفيذ برنامج لتموين الولايات الشمالية للبلاد باللحوم الحمراء القادمة من ولايات الجنوب، تحت إشراف شركة “ألفيار”.