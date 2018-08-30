توفير 6 آلاف محفظة مدرسية للتلاميذ المعوزين بالأغواط

رصدت ولاية الأغواط غلاف مالي بقيمة 11.5 مليون دج موجه لاقتناء ستة آلاف مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين.

وقد تم استكمال توفير هذه العدد من الحقائب المزودة بكافة المستلزمات بمراعاة معايير الجودة.

وتسليمها لمديرية التربية بغرض توزيعها على المؤسسات التربوية ومنه إلى الفئة المعنية.

كما أطلقت ذات المصالح عملية توفير الحقائب المدرسية لتلاميذ المركز الطبي البيداغوجي.

ومدرستي المعاقين بصريا وسمعيا إلى جانب تلاميذ الأقسام الخاصة المتواجدة بالمدارس العادية.

وفي نفس السياق ستشرع وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لقطاع التضامن في إعادة تهيئة المدارس الإبتدائية.

منها 24 مدرسة ستنطلق بها الأشغال في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتتمثل هذه الأشغال بالأساس في تهيئة المطاعم المدرسية وطلاء الأقسام والواجهات الداخلية والخارجيةي مثلما أشير إليه.

مصطفى.ق