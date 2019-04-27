توفير 8 أطنان من الأدوية لموسم الحج 2019

كشف رئيس البعثة الطبية المرافقة للحجاج، الدكتور محمود دحمان أن الصيدلية المركزية للمستشفيات خصصت 8 أطنان من مختلف انواع الأدوية

التي يحتاجها الحجيج وسيتم إرسالها في منتصف شهر شوال المقبل أي مبكرا مقارنة بالسنوات الماضية ليتم تخزينها بالمراكز المبرمجة.

وكشف ذات المتحدث، عن تنصيب 10 فرق طبية بمكة و03 بالمدينة و واحدة بجدة،وقد تم تزويد كل طبيب وعون شبه طبي بمحفظة فيها ما يلزم لعمله.

كما تسهر هذه الفرق على فرز النفايات الطبية الخطيرة، وفقا للتوجيهات السعودية.

ومن بين مهام البعثة كذلك مراقبة الوجبات الغذائية التي تقدمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالبقاع المقدسة للحماية من التسممات الغذائية

وذكر الدكتور دحمان بأن البعثة قامت خلال موسم الحج 2018 بإجراء قرابة 29500 فحص طبي في مختلف الإختصاصات من بينها 760 فحصا

بمكان الإيواء كما قدمت 8083 علاجا وإستشفاء 145 حالة بالمستشفيات السعودية و27 بمراكز البعثة.