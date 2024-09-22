توفير 80 مليون كتاب مدرسي وصب المنحة بنسبة 100 بالمائة

كشف المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، اليوم الأحد، عن توفير نحو 80 مليون نسخة من الكتب المدرسية بكميات كافية. مع توزيعها على نقاط البيع بشتى المؤسسات التربوية.

وتطرق جهلان إلى المستجدات التي ستعرفها السنة الدراسية الجديدة. على غرار التعميم الشامل للتعليم التحضيري لفائدة جميع التلاميذ، إلى جانب توسيع تقييم المكتسبات في نهاية مرحلة التعليم الابتدائي نظرا لأهمية هذا الإجراء في استدراك الصعوبات لدى التلاميذ. ناهيك عن استحداث ثانوية جهوية للرياضيات بولاية قسنطينة. فضلا عن تعميم تدريس اللغة الانجليزية في السنة الخامسة ابتدائي وتوفير الكتاب المدرسي الخاص به.

وفي سياق مغاير، أوضح جهلان في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه “يجري التكفل بصيغة الإدماج الكلي للتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الأقسام العادية”. إلى جانب “الإدماج الجزئي للفئة من خلال فتح أقسام خاصة للذين لم يتسن لهم التأقلم مع الأقسام العادية”. مشيرا إلى “توظيف أساتذة متخصصين في التعليم الثانوي لتدريس فئة الصم البكم”.

وذكر ضيف الصباح أنه “تم صب المنحة المدرسية لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة قبل الدخول المدرسي بنسبة 100 بالمائة”.

كما أشار مدير التعليم بوزارة التربية الوطنية ان “مسار الرقمنة في التسجيلات تم تجسيده بصفة كاملة باعتبارها وسيلة لضمان الشفافية. وإحداث الإنصاف وتكافؤ الفرص”.

وأكد جهلان أن “السلطات المحلية لولاية بشار قامت بتهيئة كل المؤسسات التعليمية المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا. ما عدا مدرسة واحدة”.