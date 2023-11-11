توفير4800 منصب شغل بمنجم الزنك والرصاص ببجاية

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، عن توفير 800 منصب شغل مباشر، و4000 منصب غير مباشر بمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة – واد أميزور في بجاية.

وأشرف الوزير، صبيحة اليوم، على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة – واد أميزور.

وفي كلمة له بالمناسبة، كشف عرقاب، عن توفير 800 منصب عمل مباشر وأكثر من 4000 منصب غير مباشر. مؤكدا أن الأولوية في التوظيف تُعطى لشباب المنطقة.

هذا ووصل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إلى مطار عبان رمضان ببجاية، رفقة الوفد المرافق له. والمكون من مسؤولي واطارات وزارة الطاقة والمناجم. ومن مؤسسات قطاع المناجم ومن الشركة الاسترالية تيرامين. حيث كان في استقبالهم والي ولاية بجاية، وممثلي السلطات المحلية بالولاية.