توفيق الغوماري يغادر اتحاد الحراش

أعلنت إدارة اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، عن فسخ عقد مهاجم الفريق توفيق الغوماري، قبل أيام من انطلاق فترة التحويلات الشتوية.

وقالت إدارة الصفراء، في بيان لها، إنها توصلت إلى اتفاق مع ابن مدينة مغنية، يقضي بإنهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضي. معربةً، نيابة عن جميع أنصارها، عن شكرها الكبير للاعب على كل ما قدمه خلال فترة حمله ألوان الاتحاد، وتمنت له التوفيق في تجربته المقبلة.

للإشارة، التحق الغوماري بالاتحاد، الصيف الماضي، قادماً من جمعية وهران. غير أن تجربته لم يكتب لها النجاح. وكان اللاعب الذي سجل الموسم الماضي مع “لازمو” 18 هدفاً، عرضة للانتقادات من طرف “الحراشية”.