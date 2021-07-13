توفيق حكار في زيارة تفقدية للمنطقة الصناعية بسكيكدة

تفقد توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك اليوم خلال زيادة قادته لولاية سكيكدة المنطقة الصناعية التابعة للمجمع. وخلال الزيارة عاين الرئيس المدير العام تقدم أنجاز مشروع توسعة الميناءالبترولي بالمنطقة الصناعية الذي تعدت نسبة الاشغال به 50%.

واوضح بيان المجمع أن توفيق حكار تفقد كذلك مركب تمييع الغاز الطبيعي لمتابعة اشغال الصيانة الجارية على مستوى توربينة الغاز والتي بلغت 80% .بالمناسبة أشاد توفيق حكار بالجهود المبذولة من طرف عمال وإطارات نشاط التمييع الذين يعملون 24 ساعة في اليوم دون انقطاع. من اجل اعادة تشغيل المركب في الآجال المحددة.

وكان مشروع تفكيك مركب البتروكيمياء القديم CP1K اخر محطة في الزيارة التفقدية للرئيس المدير العام لسوناطراك. حيث بلغت نسبة الاشغال به حوالي 93%.