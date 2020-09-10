توفيق حكار لسكان قرية البعاج: سوناطراك ستعوض كل المتضررين بعد ايفاد لجنة خاصة

قام المدير العام لسوناطراك توفيق حكار بزيارة لقرية البعاج بولاية الوادي والتي تضررت من التسرب النفطي.

وقال حكار خلال لقائه سكان القرية، ان الشركة تواصل التحاليل للماء وهواء وتربة والعملية مستمرة لمدة سنة كاملة.

ووعد حكار سكان قرية البعاج بتجهيز بئر للمياه الصالحة لشرب، وكذا بئر إرتوازي جماعي للفلاحين.

وقال أن سوناطراك ستعوض كل المتضررين بعد ايفاد لجنة خاصة، معلنا أن عملية الشفط للمخلفات البترولية بوادايتل مذتواصلة.

كما أعلنت عن توظيف شباب من المنطقة لتسريع عملية تنظيف الوادي ربحا للوقت.

وأضاف أن سوناطراك ستتكفل بتزويد الفلاحين بصهاريج للمياه السقي حتي لا تتضرر محاصيلهم خلال هذه الفترة.

وأصدر عبد القادر راقع والي ولاية الوادي قرار بتوقيف عمل المرملة حتى الانتهاء من التحقيقات.