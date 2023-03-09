توفيق حكار: “هدفنا مرافقة ودعم الفاف في تطوير كرة القدم الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، عن العقد الجديد الذي تم التوقيع عليه مع الفاف، لمرافقتها في تطوير كرة القدم.
وصرح حكار، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “أمضينا مع الفاف، اتفاقية لرعاية كل أصناف المنتخب الوطني لكرة القدم”.
كما أضاف: “سوناطراك كشركة وطنية الأولى في الجزائر وافريقيا، جد فخورة، وتتشرف بامضاء عقد رعاية مع الفاف لمرافقتها من أجل تطوير هذه الرياضة”.
وأردف: “قيمة العقد تتعلق بتحقيق الأهداف، سنرافق الفاف التي تملك مشروعا، وأهدافا، والمبالغ التي سنقدمها تتماشى ومدى تحقيق الأهداف المسطرة”.
وتابع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار: “نتمنى أن تكون هذه بداية خير بين سوناطراك، والفاف، ونطمح لمواصلة مرافقتهم من أجل الرياضة الجزائرية”.
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