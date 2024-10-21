توفيق شيحة مدربا لشبيبة بجاية

كشفت إدارة شبيبة بجاية عن تعيين المدرب شيحة توفيق لتولي زمام أمور العارضة الفنية للفريق خلال التحديات القادمة.

وقالت إدارة شبيبة بجاية، أن شيحة توفيق سيتولى تدريب الفريق الأول “الأكابر”، كما أشارت إلى أنه المدرب المخضرم سيقود اللاعبين خلال مباراة أمل العلمة التي تندرج ضمن الجولة الرابعة وتلعب الجمعة القادم.

ويسعى الفريق البجاوي للعودة إلى الطريق الصحيح والفوز بأكبر عدد من المباريات قصد لعب ورقة الصعود.

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