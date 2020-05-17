توفي زوجها بفيروس كورونا فإكتشفت زواجه من أخرى!

تفاجأت سيدة مصرية، عندما حضرت لمستشفى الصدر بالمنصورة في مصر، لإستلام جثة زوجها المتوفي بفيروس كورونا، بزواجه من أخرى.

وحسب موقع “المصري اليوم”، فإن مستشفى الصدر بالمنصورة، استقبل “إ.ع.ر”، 58 سنة، من قرية ميت مجاهد، مصابا بالتهاب رئوي حاد وتم الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وتم أخذ مسحات الأنف والفم لتحليلها، حيث جاءت نتيجة التحاليل أحدها سلبي والثاني إيجابي، وقبل أخذ عينات حاسمة توفي المريض.

ونقل موقع “المصري اليوم”، عن شهود عيان، أن زوجة المتوفي حضرت مع أسرتها لاستلام الجثة، وكانت المفاجأة بظهور الزوجة الثانية للزوج، من قرية طناح.

وحضرت الزوجة الثانية إلى المستشفى، لاستلام جثة الزوج أيضا وأكدت أن زوجها كان معها بمنزلهم، وأنها تشتبه في إصابتها بالعدوى منه.

وكانت صدمة الزوجة الأولى وأولادها كبيرة بعدما اكتشفت ارتباط زوجها بأخرى منذ سنوات، وإنجابه طفلين من الزوجة الثانية.

وأضاف ذات المصدر، أن مشاجرة نشبت بين الزوجتين، وأن الأولى رفضت استلام جثة الزوج وتركتها بالثلاجة لمدة يومين، حتى حضر بعض أقاربه لاستلامها.

بينما تأكدت إصابة الزوجة الثانية بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العزل.