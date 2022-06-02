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توفي مختنقا خلال تطهير مجاري المياه.. العثور على جثة شخص بالعاصمة

بقلم النهار أونلاين
توفي مختنقا خلال تطهير مجاري المياه.. العثور على جثة شخص بالعاصمة
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تم العثور اليوم الخميس، على جثة شخص داخل منزله في حي عشابو بدالي ابراهيم بالعاصمة.

وتوفي الضحية مختنقا داخل منزله خلال قيامه بأشغال تطهير مجاري المياه.

هذا وكان الضحية يعاني من انسداد المجاري بسبب أشغال قامت بها مؤسسة خاصة بجوار منزله.

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