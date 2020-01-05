توقاي :”الترجي سيفتح لي أبواب المنتخب الوطني”

أكد الوافد الجديد للترجي الرياضي، محمد أمين توقاي، بأن توقيعه مع عملاق تونس، سيفتح له العديد من الأبواب مُستقبلا.

وأوضح المُدافع الجزائري الصاعد، بأنه سعيد جدا بتوقيعه مع فريق باب السويقة، قادما إليه من نصر حسين داي.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي لـ”المكشخة” :”لم أصدق في البداية بأن الترجي، يريد الإستفادة من خدماتي”.

وواصل :”لقد سبق وأن حملت ألوان الخضر في الفئات الشُبانية، وتواجدي مع الترجي سيفتح أبواب الأكابر في المُستقبل”.

وأوضح صاحب الـ20 عاما، بأنه يطمح للحصول على الألقاب المحلية والقارية مع أبناء الدم والذهب.