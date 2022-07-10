توقاي: “عقدنا العزم على طي صفحة الماضي والمضي قدما”

عاد الدولي الجزائري محمد أمين توقاي، للحديث عن اقصاء الخضر من تصفيات مونديال قطر، وتأثير ذلك على العناصر الوطنية.

وقال توقاي، في حوار حصري لموقع “العربي الجديد”: “العالم بأسره شاهد طريقة خروج الجزائر من تصفيات كأس العالم، والتي أعتبرها خارج الإطار الكروي”.

كما أضاف: “عقدنا العزم نحن اللاعبين على المضي قدما، وطي صفحة الماضي، لنكون جاهزين للاستحقاقات الكبرى التي تنتظرنا مستقبلا”.

يذكر أن المدافع محمد أمين توغاي، نجم الترجي التونسي، يعد مستقبل المنتخب الوطني، رفقة العديد من اللاعبين.