توقاي: “علينا التعامل بجدية مع كل منافسينا في كأس أمم إفريقيا”

تحدث لاعب المنتخب الوطني، محمد الأمين توقاي، عن الفوز العريض للخضر امام الرأس الأخضر، كما أبدى رأيه بخضوض نتائج قرعة “كان 2023”.

وصرح توقاي، لتلفزيون “النهار”: “نحن راضون كل الرضى عن مباراتنا أمام الرأس الأخضر بعد أن حققنا فوزا بخماسية”.

كما أضاف: “لازال ينتظرنا عمل كبير، ولم يتبق الكثير عن انطلاق أمم إفريقيا، والتي نطمح فيها للظهور بأفضل مستوى”.

وبخصوص نتائج قرعة “الكان”، قال توغاي: “حاليا في افريقيا لم يعد هناك منتخب صغير وآخر كبير، لذل علينا التعامل مع كل منافسينا بجدية كبيرة”.