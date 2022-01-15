توقاي: “كل اللاعبين محفزين لتحقيق الفوز أمام غينيا الإستوائية”

أكد الدولي الجزائري محمد أمين توقاي، عزمه رفقة كل زملائه على تحقيق الفوز في المباراة القبلة التي ستجمعهم بغينيا الإستوائية.

وصرح توقاي، اليوم السبت: “المعنويات عالية وكل اللاعبين محفزين لدخول مباراة الغد بكامل امكانياتنا لتحقيق الفوز”.

كما أضاف لاعب الخضر: “الأنصار حفزونا بعد مباراة سيراليون، وتلقينا العديد من الرسائل التشجيعية التي تزيدنا عزما”.

وتابع محمد أمين توقاي: “أتمنى أن نكون أكثر فعالية في مباراة الغد، ونتمكن من تسجيل الأهداف، وتحقيق الفوز”.