توقاي مهدد بتضييع مواجهتي الصومال وأوغندا

يواجه مدافع “الخضر” محمد أمين توقاي، شبح الغياب عن تربص أكتوبر، الذي سينطلق غدا الاثنين، تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا، ضمن تصفيات مونديال 2026.

وشارك توقاي، اليوم الأحد، أساسيا رفقة الترجي في قمة الجولة الـ 9 من الدوري التونسي. أمام النجم الساحلي. إلى جانب لاعب “الخضر” الآخر يوسف بلايلي.

غير أن مدافع “الخضر” اضطر إلى مغادرة أرضية ميدان ملعب “رادس الأولمبي” الذي يحتضن قمة الدوري التونسي، قبل دقيقة عن نهاية الشوط الأول من المباراة، متأثرا بإصابة.

وهي الإصابة التي تسبق تربص المنتخب الوطني بـ 24 ساعة فقط. ما يهدد بغياب توقاي، عن مواجهتي الصومال وأوغندا، يومي الـ 9 والـ 14 أكتوبر الجاري.