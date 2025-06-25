توقاي وبلايلي يقصيان رفقة الترجي من “الموندياليتو”

انتهت مغامرة نادي الترجي التونسي، بقيادة الثنائي الدولي الجزائري، في منافسة كأس العالم للأندية الجارية وقائعها بالولايات المتحدة الأمريكية، ما بين الـ 14 جوان والـ 13 جويلية 2025.

وتعرض الترجي، فجر اليوم الأربعاء، لهزيمة قاسية، استقرت على نتيجة 3-0. على يد تشيلسي الانجليزي، ضمن الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات.

وشارك توقاي، أساسيا في مواجهة “البلوز”. بينما غاب زميله في النادي والمنتخب يوسف بلايلي. بسبب العقوبة، بعد تلقيه انذار في الجولة الأولى وآخر في الثانية.

وبهذه الهزيمة، غادر توقاي وبلايلي، رفقة الترجي التونسي. رسميا “الموندياليتو” بعدما انهى الفريق دور المجموعات في المرتبة الثالثة، بـ 3 نقاط، بواقع انتصار وحيد وهزيمتين.

بينما تأهل إلى الدور الـ 16، نادي فلامينغو البرازيلي. الذي تصدر المجموعة الرابعة بـ 7 نقاط، إلى جانب الوصيف تشيلسي بـ 6 نقاط، فيما أنهى لوس أنجلوس الأمريكي. المنافسة في المركز الرابع والأخير، بـ 3 انهزامات.