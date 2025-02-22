توقاي يضيع ضربة جزاء ويتسبب في هزيمة الترجي

عاش المدافع الدولي الجزائري، محمد أمين توقاي، أمسية سوداء، بمناسبة تنقل ناديه الترجي التونسي، لمواجهة النادي البنزرتي، لحساب الجولة الـ 21 من الدوري التونسي.

وشارك توقاي، اساسيا في اللقاء، الذي غاب عنه مواطنه وزميله يوسف بلايلي، بسبب تراكم الانذارات.

وكان التعادل بهدف لمثله يفرض منطقه على المباراة. قبل أن يحصل نادي “باب السويقة” بحلول الدقيقة 62، على ركلة جزاء، غير أن توقاي، فشل في تحويلها إلى هدف.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء. منح الحكم ضربة جزاء للنادي البنزرتي، بعد العودة إلى تقنية “الفار”، والتي ترجمت إلى هدف الفوز في الدقيقة 90+6.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد الترجي التونسي، عند النقطة 45 في صدارة الترتيب العام، وعلى بعد 3 نقاط من الملاحق النجم الساحلي، المتفوق حاليا بثنائية لهدف، على ضيفه نجم المتلوي، لحساب ذات الجولة.

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