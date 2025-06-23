توقاي يعزي أسرة المولودية

تقدم مدافع “الخضر” ونادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، بتعازيه إلى المولودية في وفاة مناصريها الثلاثة، اثر سقوطهم من المدرجات العلوية، لملعب 5 جويلية، بمناسبة لقاء مقرة، السبت الماضي، في ختام موسم 2024-2025.

ويستعد توقاي، لخوض مباراة مصيرية، رفقة الترجي غدا الثلاثاء. أمام تشيلسي الانجليزي، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث سيكون الفريق التونسي، أمام حتمية الفوز لبلوغ ربع النهائي.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للترجي التونسي، قدم الدولي الجزائري، تعازيه بتأثر كبير لأهالي ضحايا حادث ملعب 5 جويلية، والمولودية بشكل عام.

وقال توقاي: “أول شيء، أعزي الاخوة الذين توفوا رحمهم الله.. والمصابين شفاهم الله، أعزي كل فريق مولودية الجزائر وعائلات الضحايا”.