توقاي يلتحق بقائمة الغائبين عن تربص “الخضر”

بقلم محمد لمين صحراوي
توقاي يلتحق بقائمة الغائبين عن تربص “الخضر”
التحق مدافع نادي الترجي التونسي، محمد أمين توقاي، بقائمة الغائبين عن تربص “الخضر” المقام حاليا بمدينة جدة السعودية.

ويرتقب أن يواجه المنتخب الوطني، وديا كل من زيمبابوي، هذا الخميس، والسعودية يوم الثلاثاء المقبل. في إطار التحضيرات الخاصة بكأس أمم إفريقيا المقررة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026.

وأعفي مسبقا من تربص جدة، الثنائي الناشط في “البوندسليغا” رامي بن سبعيني، بسبب مشاكل على مستوى الظهر، فارس شايبي، بسبب إصابة عضلية.

قبل أن تكشف “الفاف” في بيان لها اليوم الثلاثاء، غياب توقاي، عن وديتي زيمبابوي والسعودية بسبب الإصابة أيضا.

وأبرزت الاتحادية، أن توقاي، خضع للفحوصات من قبل الطاقم الطبي لـ”الخضر” وتبين أنه غير جاهز للمشاركة في المواجهتين.

مشيرة إلى أنه وبعد التشاور مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، تقرّر تسريح مدافع الترجي التونسي، من التربص لتفادي أي تفاقم محتمل للإصابة، وتمكينه من متابعة العلاج مع ناديه.

