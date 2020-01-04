توقاي يندمج في تدريبات الترجي

سجل اللاعب السابق لنصر حسين داي، محمد توقاي، أول ظهور له في تدريبات ناديه الجديد، الترجي الرياضي التونسي.

واندمج محمد توقاي، في ناديه الجديد، بمشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة التي أجرها الترجي بملعبه، إستعدادا لمباراتهم المقبلة.

وبتواجد 5 لاعبين جزائريين في صفوف نادي باب “السويقة”، لم يجد اللاعب السابق للنصرية، صعوبة في الإندماج مع ناديه الجديد.

يذكر أن، محمد توقاي، انضم خلال الميركاو الشتوي الجاري، إلى نادي الترجي التونسي، أين أمضى على عقد لمدة 4 سنوات ونصف.