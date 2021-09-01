توقرت..أمن دائرة تماسين يفكك جمعية تمتهن تزوير العملة الوطنية

فككت عناصر فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة تماسين التابعة لأمن ولاية توقرت، جمعية اشرار تنشط في اطار شبكة وطنية تمتهن تزوير العملة ذات السعر القانوني.

بالإضافة الى حيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة بطريقة غير مشروعة قصد طرحها للتداول مع المساس بالاقتصاد الوطني.

وجاءت هذه العملية بناءا على معلومات مؤكدة وردت الى مصالحنا نفادها وجود مشتبه فيه يحوز على اوراق وطنية مزورة من فئة 2000 دج.

ليتم ترصد المشتبه فيه اين تم توقيفه واقتياده الى المصلحة وفتح تحقيق معمق بالقضية، بعد التحري في التحقيق تمكنت مصالحنا من تحديد هوية باقي المشتبه فيهم ومكان تواجدهم.

اين تم توقيف عناصر الشبكة المتبقية وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم اين اصفرت العملية على توقيف خمسة افراد مشتبه فيهم فيما تبقي واحد في حالة فرار و حجز مركبة سياحية.

وكدالك حجز مبلغ مالي يقدر بـ: 226000دج، منها 192000 دج غير مهيئة لطرحها للتداول و34000دج مهيئة لطرحها للتداول و كمية من كيف معالج48.1 غ و مؤثر عقلي من نوع ايزوبتيل و علبة صغيرة تحتوي مسحوق ابيض 0.83 غ.

ليتم انجاز ملف اجراء قضائي بعد استفاء جميع مجريات التحقيق حيث سيقدم بموجبه جميع اطراف القضية امام النيابة المختصة إقليميا.