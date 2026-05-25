توقرت: إحباط تمرير أزيد من 6500 قرص “بريقابالين” وتوقيف 3 أشخاص

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية توقرت، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، من توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني من العمر، ومعالجة قضية التهريب بإستعمال مركبة ذات محرك وحيازة ونقل المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

حيثيات القضية تعود إلى عمليات المراقبة و التفتيش المستمرة التي تشرف عليها عناصر مصالحنا على مستوى نقاط المراقبة و التفتيش بتوقرت. حيث لفت انتباههم لمركبة مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص. حيث و بعد توقيفها و إخضاعها لعملية المراقبة و التفتيش. عثر بداخل تجويف مذياع المركبة على كمية من الحبوب المهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ تقدر ب 6527 كبسولة. أين تم تحويل الأشخاص و المحجوزات للمصلحة و فتح تحقيق في القضية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث صدر في حقهما أمر إيداع .

